В 21:30 28.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Кызыл-Жар» — «Осиек» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осиек» — «Кызыл-Жар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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