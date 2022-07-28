«Нефтчи» разгромил «Арис» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛК

Азербайджанскийодержал домашнюю победу над кипрским(3:0) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Бркич здорово выбросил мяч с рук, Махмудов скинул его на ход Годсваю Доньо, тот изящно накрутил двух защитников и поразил цель из пределов штрафной.

На 57-й минуте Сайеф подал с углового с левого фланга на дальнюю штангу, Эдди Паскуаль выпрыгнул выше всех и головой расстреливает цель.

А на 62-й минуте хозяева отобрали мяч на чужой половине, Махмудов перевел на правый полуфланг, Саейф сместился ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол.

На 82-й минуте гости остались в меньшинстве. Полузащитник Морган Браун получил вторую желтую карточку.

В первом матче «Арис» победил со счетом 2:0. По сумме двух матчей «Нефтчи» прошел в 3-й раунд квалификации, где сыграет с венским «Рапидом» или польской «Лехией».

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В параллельном матче «Арарат-Армения» на выезде уступил по пенальти эстонскому «Пайде» — 0:0 (3:5 по пенальти).

Команды не открыли счет за 90-й минут, а так как первый матч закончился со счетом 0:0, встреча перешла в экстра-таймы, а потом в серию пенальти, где точнее оказались эстонцы.

В 3-м раунде отбора «Пайде» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

Другие матчи

«Маккаби» Нт — «Истанбул Башакшехир» 0:1

«Эльфсборг» — «Мольде» 1:2

«Ньютаун» — «Спартак» Тр 1:2

АПОЭЛ — «Ботев» П 2:0

ЦСКА С — «Македония Гёрче Петров» 4:0

«Лиллестрем» — СИК 5:2

«Славия» П — «Сент-Джозефс» 7:0

«Виборг» — «Судува» 1:0

«Рига» — «Ружомберок» 2:1

«Юргорден» — «Риека» 2:0

«Викинг» — «Спарта» П 2:1

«Левадия» — «Хайбернианс» 1:1

«Динамо» Бт — «Лех» П 1:1