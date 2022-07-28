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    «Нефтчи» разгромил «Арис» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛК

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    Азербайджанский «Нефтчи» одержал домашнюю победу над кипрским «Арисом» (3:0) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Нефтчи»
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    «Нефтчи»

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Бркич здорово выбросил мяч с рук, Махмудов скинул его на ход Годсваю Доньо, тот изящно накрутил двух защитников и поразил цель из пределов штрафной.

    На 57-й минуте Сайеф подал с углового с левого фланга на дальнюю штангу, Эдди Паскуаль выпрыгнул выше всех и головой расстреливает цель.

    А на 62-й минуте хозяева отобрали мяч на чужой половине, Махмудов перевел на правый полуфланг, Саейф сместился ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол.

    На 82-й минуте гости остались в меньшинстве. Полузащитник Морган Браун получил вторую желтую карточку.

    В первом матче «Арис» победил со счетом 2:0. По сумме двух матчей «Нефтчи» прошел в 3-й раунд квалификации, где сыграет с венским «Рапидом» или польской «Лехией».

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    В параллельном матче «Арарат-Армения» на выезде уступил по пенальти эстонскому «Пайде» — 0:0 (3:5 по пенальти).

    Команды не открыли счет за 90-й минут, а так как первый матч закончился со счетом 0:0, встреча перешла в экстра-таймы, а потом в серию пенальти, где точнее оказались эстонцы.

    В 3-м раунде отбора «Пайде» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

    Другие матчи

    «Маккаби» Нт — «Истанбул Башакшехир» 0:1
    «Эльфсборг» — «Мольде» 1:2
    «Ньютаун» — «Спартак» Тр 1:2
    АПОЭЛ — «Ботев» П 2:0
    ЦСКА С — «Македония Гёрче Петров» 4:0
    «Лиллестрем» — СИК 5:2
    «Славия» П — «Сент-Джозефс» 7:0
    «Виборг» — «Судува» 1:0
    «Рига» — «Ружомберок» 2:1
    «Юргорден» — «Риека» 2:0
    «Викинг» — «Спарта» П 2:1
    «Левадия» — «Хайбернианс» 1:1
    «Динамо» Бт — «Лех» П 1:1

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