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    ЦСКА согласовал все условия трансфера Виктора Мендеса из «Униона Эспаньола»

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    ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса, сообщает La Tercera.

    Виктор Мендес
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    Виктор Мендес

    По информации источника, клубы достигли согласия по всем принципиальным моментам. В ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с «армейцами».

    Ранее чилийский полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Фелипе Мендес прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА.

    В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча.

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