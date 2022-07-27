ЦСКА согласовал все условия трансфера Виктора Мендеса из «Униона Эспаньола»

ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника, сообщает La Tercera

По информации источника, клубы достигли согласия по всем принципиальным моментам. В ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с «армейцами».

Ранее чилийский полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Фелипе Мендес прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча.