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    Левников ошибочно не удалил Соболева в матче с «Краснодаром»

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    Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Краснодара» по матчу второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Комиссия пришла к выводу, что судья Кирилл Левников ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева на 32-й минуте.

    На 31-й минуте игры после углового удара нападающий красно-белых Александр Соболев в единоборстве ударил локтем в лицо защитнику «быков» Вячеславу Литвинову.

    Затем Соболев начал показывать жест рукой в адрес Джона Кордобы, имитируя открывающийся рот. К этому моменту у Александра уже была желтая карточка.

    «Краснодар обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку "Спартака" Александру Соболеву на 32-й минуте матча, взятием ворот "Краснодара" на 35-й минуте матча и удалением игрока "Краснодара" Александра Черникова на 37-й минуте матча.

    Решения комиссии

    1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Спартак" №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды "Краснодар" №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды "Спартак", по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.

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    • В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока "Краснодара" №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения.

    2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды "Краснодар" на 35-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъемки, имеющийся в распоряжении комиссии и не попавший в ТВ-трансляцию матча, позволяет сделать вывод о том, что атакующий игрок команды "Спартак" №35 Кристофер Мартинс в единоборстве с игроком обороняющейся команды "Краснодар" №9 Джоном Кордобой сперва сыграл головой в мяч, после чего мяч попал в руку этого игрока.

    Данный контакт руки с мячом, согласно трактовке правил игры, является ненаказуемым, так как он был совершен с собственной рукой игрока после игры этим же игроком головой в мяч. Контакт был бы наказуемым только в том случае, если бы этот же игрок забивал мяч в ворота соперников, а так как мяч забил в ворота его партнер по команде, согласно правилам игры, гол должен быть засчитан. Члены комиссии единогласно поддерживают решение судьи засчитать гол в ворота команды "Краснодар".

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    • 3. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды "Краснодар" №8 Александра Черникова на 37-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что мнения комиссии разошлись, в связи с чем, комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока команды "Краснодар" Александра Черникова за попытку удара соперника ногой и рукой. В то же время, комиссия отмечает тот факт, что действия игрока "Краснодара" были спровоцированы игроком команды "Спартак" Виктором Мозесом, который вел себя явно неспортивно, длительно задержав соперника в область паха, за что он обязан был получить предупреждение», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

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