«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в товарищеском матче

Мойзе Кин Фото: globallookpress.com
В составе каталонцев оба мяча забил Усман Дембеле. У туринцев дважды отличился Мойзе Кин.
Звездный новичок испанского гранда Роберт Левандовский попал в стартовый состав, но был заменен по ходу игры.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Барселона — Ювентус 2:2
Голы: 1:0 Усман Дембеле (34'), 1:1 Мойзе Кин (39'), 2:1 Усман Дембеле (40'), 2:2 Мойзе Кин (52') Барселона: Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 46'), Серхи Роберто (Серджино Дест, 32'), Андреас Кристенсен (Жерар Пике, 62'), Эрик Гарсия (Френки де Йонг, 46'), Жорди Альба (Alejandro Balde, 62'), Николас Гонсалес (Пабло Гавира, 46'), Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 46'), Франк Кессье (Pablo Torre Carral, 62'), Усман Дембеле (Рафаэл Диас, 46'), Роберт Левандовски (Мемфис Депай, 62'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Ансумане Фати, 46') Ювентус: Мойзе Кин (Nicolo Cudrig, 77'), Хуан Куадрадо (Tommaso Barbieri, 77'), Николо Ровелла, Анхель Ди Мария (Матиас Соуле, 77'), Мануэль Локателли (Nicolo Fagioli, 61'), Денис Закария, Алекс Сандро (Лука Пеллегрини, 61'), Бремер Глейсон (Даниэле Ругани, 59'), Леонардо Бонуччи (Federico Gatti, 46'), Данило (Mattia Compagnon, 61'), Войцех Щенсны (Маттиа Перин, 46')
В следующем товарищеском матче «Ювентус» сыграт против «Реала». Матч запланирован на 31 июля. «Барселона» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».