начнут матч в 20:15 в квалификации Лиги конференций, 26.07.2022.

Последний матч между собой: «Викингур Р» — «ТНС» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ТНС» — «Викингур Р». Коэффициент ставки — 2.70.

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