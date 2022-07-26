Хави: Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о возможном возвращении форварда

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси в "Барселону", у него контракт с "ПСЖ", так что это невозможно в принципе.

Посмотрим, как все будет складываться в дальнейшем. Лапорта уже сказал, что надеется, что история Месси в нашем клубе ещё не закончена», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.