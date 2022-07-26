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    Хави: Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном возвращении форварда Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси в "Барселону", у него контракт с "ПСЖ", так что это невозможно в принципе.

    Посмотрим, как все будет складываться в дальнейшем. Лапорта уже сказал, что надеется, что история Месси в нашем клубе ещё не закончена», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

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