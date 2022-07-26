Фернандес не приостановит контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА

Правый защитникне перейдет в, поскольку не намерен приостанавливать контракт с московскимпо разрешению ФИФА.

Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на источники в «Сантосе», переговоры клуба с бразильцем находились на продвинутой стадии — сторонам оставалось лишь подписать документы.

Однако ЦСКА отказался отпустить Марио, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года. В мае Фернандесу дали возможность вернуться в Бразилию, но не для того, чтобы он подписывал контракт с другой командой.

В июне бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

Однако защитник не заинтересован в том, чтобы приостанавливать действие контракта с ЦСКА по правилу ФИФА. В связи с этим переговоры Марио с «Сантосом» закончились неудачно.