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    Фернандес не приостановит контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА

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    Правый защитник Марио Фернандес не перейдет в «Сантос», поскольку не намерен приостанавливать контракт с московским ЦСКА по разрешению ФИФА.

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    Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на источники в «Сантосе», переговоры клуба с бразильцем находились на продвинутой стадии — сторонам оставалось лишь подписать документы.

    Однако ЦСКА отказался отпустить Марио, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года. В мае Фернандесу дали возможность вернуться в Бразилию, но не для того, чтобы он подписывал контракт с другой командой.

    В июне бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

    Однако защитник не заинтересован в том, чтобы приостанавливать действие контракта с ЦСКА по правилу ФИФА. В связи с этим переговоры Марио с «Сантосом» закончились неудачно.

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