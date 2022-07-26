начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 26.07.2022.

Последний матч между собой: «Ла Фиорита» — «Балкани» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Балкани» — «Ла Фиорита». Коэффициент ставки — 3.75.

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