начнут матч в 18:30 в квалификации Лиги чемпионов, 26.07.2022.

Последний матч между собой: «Мидтьюлланн» — «АЕК Ларнака» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЕК Ларнака» — «Мидтьюлланн». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «АЕК Ларнака»).

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