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    Комличенко о конфликте с Худяковым: Он сказал мне: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки»

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    Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о причине конфликта с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым.

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    В первом тайме матча 2-го тура Мир РПЛ между футболистами произошел конфликт после столкновения в штрафной площади.

    Игроки продолжили выяснять отношения после свистка на перерыв. Однако после матча они обнялись и помирились.

    «На меня человек упал на голову, было больно. Даниил говорит: "Вставай! Че лежишь? Несите носилки". Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Нужно работать и наоборот подбодрить.

    Я ему вообще ни слова не сказал. Потом мы уже поговорили, решили. Парень — молодец! Он молодой, впереди у него много матчей. Пусть учится и набирается опыта», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

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