Комличенко о конфликте с Худяковым: Он сказал мне: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки»

Форвардрассказал о причине конфликта с вратарем

В первом тайме матча 2-го тура Мир РПЛ между футболистами произошел конфликт после столкновения в штрафной площади.

Игроки продолжили выяснять отношения после свистка на перерыв. Однако после матча они обнялись и помирились.

«На меня человек упал на голову, было больно. Даниил говорит: "Вставай! Че лежишь? Несите носилки". Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Нужно работать и наоборот подбодрить.

Я ему вообще ни слова не сказал. Потом мы уже поговорили, решили. Парень — молодец! Он молодой, впереди у него много матчей. Пусть учится и набирается опыта», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».