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    «Барселона» выиграла у «Реала» в Лас-Вегасе

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    «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в рамках товарищеского матча, который состоялся на стадионе в Лас-Вегасе.

    Рафинья
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    Рафинья

    Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы».

    Единственный гол забил Рафинья. Бразилец отличился на 27-й минуте после классного дальнего удара, который можно посмотреть здесь.

    В составе «Барселоны» в этой игре дебютировал Роберт Левандовски. Польский форвард провел на поле весь первый тайм.

    В матче не принимал участия лидер «Реала» Карим Бензема.

    В следующем товарищеском матче «Барселона» встретится 27 июля с «Ювентусом». «Реал» в этот же день сыграет с мексиканской «Америкой».

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Реал Мадрид — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Рафаэл Диас (27') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес (Альваро Одриосола, 71'), Эдер Милитао (Хесус Вальехо, 62'), Давид Алаба (Начо Фернандес, 46'), Антонио Рюдигер (Ферлан Менди, 46'), Федерико Вальверде (Лука Модрич, 46'), Орельен Чуаэми (Тони Кроос, 46'), Эдуардо Камавинжа (Каземиро, 46'), Родриго (Даниель Себальос, 70'), Эден Азар (Марко Асенсио, 46'), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 70') Барселона: Ансумане Фати (Усман Дембеле, 46'), Роберт Левандовски (Пьер-Эмерик Обамеянг, 46'), Рафаэл Диас (Мемфис Депай, 62'), Педри (Серхи Роберто, 62'), Серхио Бускетс (Николас Гонсалес, 62'), Пабло Гавира (Франк Кессье, 46'), Жорди Альба (Alejandro Balde, 46'), Эрик Гарсия (Жерар Пике, 62'), Андреас Кристенсен (Френки де Йонг, 46'), Рональд Араухо (Серджино Дест, 62'), Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 62')
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