«Барселона» выиграла у «Реала» в Лас-Вегасе

одержала победу над мадридскимв рамках товарищеского матча, который состоялся на стадионе в Лас-Вегасе.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы».

Единственный гол забил Рафинья. Бразилец отличился на 27-й минуте после классного дальнего удара, который можно посмотреть здесь.

В составе «Барселоны» в этой игре дебютировал Роберт Левандовски. Польский форвард провел на поле весь первый тайм.

В матче не принимал участия лидер «Реала» Карим Бензема.

В следующем товарищеском матче «Барселона» встретится 27 июля с «Ювентусом». «Реал» в этот же день сыграет с мексиканской «Америкой».