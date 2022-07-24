Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Кубань» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Кубань». Коэффициент ставки — 2.07.
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