Худяков — о своей ошибке в матче с «Ростовом»: Подставил команду, сделал глупое действие

Вратарьобъяснил свою ошибку, приведшую к голу(2:2).

На 88-й минуте Глебов сделал заброс из глубины — Худяков вышел из ворот и грубо ошибся, не добравшись до мяча, а Уткин с острого угла поразил пустые ворота.

«Тяжелая игра. Мы большую половину второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.

Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.

Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.

Подходил ли Гильерме? Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо», — сказал Худяков «Чемпионату».