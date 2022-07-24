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    Худяков — о своей ошибке в матче с «Ростовом»: Подставил команду, сделал глупое действие

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    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков объяснил свою ошибку, приведшую к голу «Ростова» (2:2).

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    На 88-й минуте Глебов сделал заброс из глубины — Худяков вышел из ворот и грубо ошибся, не добравшись до мяча, а Уткин с острого угла поразил пустые ворота.

    «Тяжелая игра. Мы большую половину второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.

    Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.

    Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.

    Подходил ли Гильерме? Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо», — сказал Худяков «Чемпионату».

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