Худяков — о своей ошибке в матче с «Ростовом»: Подставил команду, сделал глупое действие

Даниил Худяков Фото: globallookpress.com
На 88-й минуте Глебов сделал заброс из глубины — Худяков вышел из ворот и грубо ошибся, не добравшись до мяча, а Уткин с острого угла поразил пустые ворота.
«Тяжелая игра. Мы большую половину второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.
Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.
Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.
Подходил ли Гильерме? Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо», — сказал Худяков «Чемпионату».