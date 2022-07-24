ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Федотов Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ
  • 08:42
    • «Зенит» хочет подписать защитника «Генка»
  • 08:26
    • Полузащитник ЦСКА может перейти в клуб итальянской Серии А
  • 08:08
    • «Барселона» выиграла у «Реала» в Лас-Вегасе
  • 07:57
    • «Арсенал» в дебютном матче Зинченко разгромил «Челси»
  • 07:44
    • «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда
    Все новости спорта

    Енисей — Рубин. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.07.2022 в 13:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Енисей — Рубин

    Футбол ФНЛ Енисей Рубин Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Енисей и Рубин начнут матч в 13:00 в очередном туре ФНЛ, 24.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Енисей» — «Рубин» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Рубин.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что по голам на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Торпедо» воспользуется проблемами «Динамо»?
  • «Динамо» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Химки» порадуют болельщиков победой
  • «Химки» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч КамАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Варберг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры