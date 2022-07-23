Осинькин о 0:3 с «Зенитом»: Футбола не было со стороны «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов»дал комментарий после поражения от «Зенита» (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«С нашей стороны, наверное, футбола сегодня не было. Мы не успели начать матч, а уже проигрывали 0:2. Первый гол — случайность, но там была игра рукой. Второй гол — мы планировали замену Якубы, но он остался на стандарт, была потеряна концентрация, поэтому он сфолил.

Дальше с "Зенитом", который ведет дома 2:0, он, потерявший очки с "Химками", это команда, с которой невозможно оказать давление. Мы не смогли это сделать, соперник сильнее играл оставшееся время», — приводит слова Осинькина официальный сайт самарского клуба.

В следующем туре «Зенит» 30 июля сыграет дома с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 31 июля примут «Торпедо».