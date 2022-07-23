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    Осинькин о 0:3 с «Зенитом»: Футбола не было со стороны «Крыльев»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после поражения от «Зенита» (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «С нашей стороны, наверное, футбола сегодня не было. Мы не успели начать матч, а уже проигрывали 0:2. Первый гол — случайность, но там была игра рукой. Второй гол — мы планировали замену Якубы, но он остался на стандарт, была потеряна концентрация, поэтому он сфолил.

    Дальше с "Зенитом", который ведет дома 2:0, он, потерявший очки с "Химками", это команда, с которой невозможно оказать давление. Мы не смогли это сделать, соперник сильнее играл оставшееся время», — приводит слова Осинькина официальный сайт самарского клуба.

    В следующем туре «Зенит» 30 июля сыграет дома с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 31 июля примут «Торпедо».

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