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    «Атлетико Минейро» отправил в отставку главного тренера

    Футбол Латинская Америка
    «Атлетико Минейро» на официальном сайте объявил об уходе Антонио Мохамеда с поста главного тренера.

    Антонио Мохамед
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    Антонио Мохамед

    Отмечается, что руководство бразильского клуба приняло такое решение в том числе из-за недавнего поведения де Оливейры.

    Несколько дней назад 67-летний специалист во время пресс-конференции сначала вступил в словесный спор со спортивным журналистом Лео Гомиде, а затем направился в его сторону, намереваясь выяснить отношения. До драки дело не дошло, а позже де Оливейра принес извинения.

    Под руководством 52-летнего аргентинца «петушки» провели 45 матчей, в которых одержали 28 матчей и 12 раз сыграли вничью.

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