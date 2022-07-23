«Атлетико Минейро» отправил в отставку главного тренера

«Атлетико Минейро» на официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера.

Отмечается, что руководство бразильского клуба приняло такое решение в том числе из-за недавнего поведения де Оливейры.

Несколько дней назад 67-летний специалист во время пресс-конференции сначала вступил в словесный спор со спортивным журналистом Лео Гомиде, а затем направился в его сторону, намереваясь выяснить отношения. До драки дело не дошло, а позже де Оливейра принес извинения.

Под руководством 52-летнего аргентинца «петушки» провели 45 матчей, в которых одержали 28 матчей и 12 раз сыграли вничью.