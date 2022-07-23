ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исраэль АдесаньяБолельщики критикуют Исраэля Адесанью за скучные бои. Дана Уайт лично вступился за чемпиона
  • 16:25
    • Гвардиола намекнул, что Холанд дебютирует за «Ман Сити» в матче против «Баварии»
  • 16:18
    • «Оренбург» — «Урал»: Стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ
  • 16:04
    • Стал известен диагноз Далера Кузяева, игрок выбыл минимум на месяц
  • 15:58
    • Главный тренер «Локомотива» рассказал как его команда будет обыгрывать «Ростов»
  • 15:42
    • Бернарда Пера стала победительницей грунтового турнира WTA в Гамбурге
    Все новости спорта

    Гвардиола намекнул, что Холанд дебютирует за «Ман Сити» в матче против «Баварии»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Футбол Германии Бундеслига Бавария Товарищеские матчи
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шуточной форме сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд может дебютировать за «горожан» в товарищеском матче с мюнхенской «Баварией».

    Эрлинг Холанд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд

    «Если на тренировке всё будет в порядке, а вечером он не упадёт с кровати и не сломает лодыжку, тогда будет играть», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

    Товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 июля, на стадионе «Ламбо Филд» в Грин-Бей (США). Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

    Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли Абаскаль первую победу в чемпионате России?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Устроят ли «Оренбург» и «Урал» обмен голами?
  • «Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Что по голам на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Енисей — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры