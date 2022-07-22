Радимов: «Зенит» естественно фаворит, но «Крылья» не будут закрываться, они просто это не умеют

Главный тренер «Зенита-2»поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов».

«Могут ли "Крылья" создать проблемы "Зениту"? Смотря как "Крылья" выйдут. Если "Крыльям" повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку "Крылья" не будут закрываться: они просто это не умеют. "Зенит" естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.