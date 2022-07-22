Радимов: В матче «Зенита» и «Крыльев Советов» будет много голов

Главный тренер «Зенита-2»высказался по поводу предстоящего матча первой команды питерского клуба против

«У "Крыльев" есть шансы. Это хорошая команда. Если "Зенит" позволит создавать много моментов у своих ворот, то более того клуб из Самары забьет первым, и ничего хорошего нас не ждет.

Видел новость о здоровье Сергея Пиняева. Дай бог ему здоровья и выздоровления! В этом матче он, конечно, не будет играть, и это потеря для "Крыльев". С другой стороны, Пиняев пока что в этом возрасте не самый определяющий игрок для самарской команды.

Мне кажется, самый главный творец — Игорь Осинькин. Он сможет построить командную игру и "Крылья" уже играют хорошо, но "Зенит" явный фаворит в этом матче. Думаю, голов будет много. "Крылья" забьют, но и "Зенит" забьет немало, потому что у самарской команды существуют проблемы в обороне — "Оренбург" им поэтому два и забил.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Крылья Советов"

Будет открытый футбол, в котором "Зенит" должен преуспеть. С такими командами, которые открываются, сине-бело-голубым играть гораздо легче», — приводит слова Радимова Sport24.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.