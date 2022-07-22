Игорь Дивеев рассказал о тренировках ЦСКА под руководством Владимира Федотова

Защитник московского ЦСКА и сборной Россиирассказал о предсезонной подготовке с новым главным тренером команды,

« Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику. Теперь чаще качаемся в тренажерке. В целом мне нравится, все отлично!

В "Уфе", я помню, мы бежали 300, 600, 900, 1200 и 1500 метров, две или три серии — в общем, на дистанцию, было тяжеловато. А сейчас — больше на "старт-стоп" и торможение. Мне как габаритному игроку это еще сложнее: все время останавливаться, опять набирать. Я большой, высокого роста, пока развернусь…», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «армейцев».

В субботу, 23 июля, состоится встреча ЦСКА и «Сочи». Матч начнётся в в 15:00 мск.