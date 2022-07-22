Дани Алвес стал игроком мексиканского клуба

Пресс-служба мексиканского клуба «Пумас» сообщила о подписании контракта с. Условия соглашения с бразильцем пока не разглашаются.

39-летний Алвес перебрался в Мексику в статусе свободного агента. Защитник в середине июня покинул «Барселону» в статусе свободного агента.

Напомним, в ноябре 2021 года Дани Алвес вернулся в «Барсу», подписав годичный контракт. Он провел за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

В его активе — 43 завоеванных трофея за карьеру, что делает его самым титулованным футболистом мира.