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    Дани Алвес стал игроком мексиканского клуба

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    Пресс-служба мексиканского клуба «Пумас» сообщила о подписании контракта с Дани Алвесом. Условия соглашения с бразильцем пока не разглашаются.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    39-летний Алвес перебрался в Мексику в статусе свободного агента. Защитник в середине июня покинул «Барселону» в статусе свободного агента.

    Напомним, в ноябре 2021 года Дани Алвес вернулся в «Барсу», подписав годичный контракт. Он провел за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

    В его активе — 43 завоеванных трофея за карьеру, что делает его самым титулованным футболистом мира.

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