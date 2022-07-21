Названа сумма, которую «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса

Московское «Динамо» заплатит за испанского полузащитника€ 3,5 млн. Об этом сообщает «Чемпионат»

«Гуарани» хотел за защитника € 4 млн, но «Динамо» удалось сбить цену на € 500 тыс. Футболист в ближайшее время будет в Москве и подпишет контракт на пять лет«, — добавил источник "Чемпионата".

Роберто Фернандес является воспитанником "Гуарани". К 22 годам Фернандес успел провести за клуб 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.

Ранее стало известно, что "Динамо" выиграло борьбу за защитника "Гуарани" Роберто Фернандеса у "Боки Хуниорс", "Атлетико Минейро", "Браги", "Эспаньола" и новичка Ла Лиги "Альмерии".