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    Названа сумма, которую «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса

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    Московское «Динамо» заплатит за испанского полузащитника Роберто Фернандеса € 3,5 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Роберто Фернандес
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    Роберто Фернандес

    «Гуарани» хотел за защитника € 4 млн, но «Динамо» удалось сбить цену на € 500 тыс. Футболист в ближайшее время будет в Москве и подпишет контракт на пять лет«, — добавил источник "Чемпионата".

    Роберто Фернандес является воспитанником "Гуарани". К 22 годам Фернандес успел провести за клуб 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.

    Ранее стало известно, что "Динамо" выиграло борьбу за защитника "Гуарани" Роберто Фернандеса у "Боки Хуниорс", "Атлетико Минейро", "Браги", "Эспаньола" и новичка Ла Лиги "Альмерии".

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