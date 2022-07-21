Брайан Ортега не смог продолжить бой с Яиром Родригесом и потерял все шансы на реванш с Волкановски. Обзор карда UFC Long Island

Ортега смотрелся уверенно, но получил травму. Лемос финишировала Уотерсон и продолжает путь к титульнику