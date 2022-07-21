Мойзес подтвердил свой переход из «Интернасьоналя» в ЦСКА

27-летний бразильский защитник, принадлежащий клубу «Интернасьонал», подтвердил свой переход в московский ЦСКА.

«Они уже договорились между клубами, кажется, это была моя последняя игра в футболке "Интернасьоналя". Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. У нас была договоренность, что я буду играть до матча с "Палмейрасом". Я думаю, что это был мой последний матч здесь», — приводит слова Мойзеса Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что «армейцы» арендуют футболиста до конца 2023 года, заплатив бразильскому клубу € 2 млн.

В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Ранее Мойзес выступал только за бразильские клубы.

ЦСКА во встрече первого тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» одержал победу со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

Следующий матч «армейцы» сыграют дома с футбольным клубом «Сочи» в субботу, 23 июля.