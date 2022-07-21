В 18:30 21.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Македония Джёрче Петров» — «ЦСКА София» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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