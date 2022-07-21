ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья Тартакова«Фрик-шоу для косноязычных псевдоэкспертов». За что Софью Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ»
  • 19:56
    • Медведев и Джокович включены в основную сетку US Open
  • 19:38
    • СМИ: Игрока «Крыльев Советов» Пиняева увезли в реанимацию с тренировки
  • 19:32
    • В сети появился трейлер FIFA 23
  • 19:22
    • Источник: Зинченко подписал с «Арсеналом» контракт до 2026 года
  • 18:10
    • Гол Месси помог ПСЖ обыграть «Кавасаки Фронтале»
    Все новости спорта

    Интернасьонал — Сан-Паулу. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.07.2022 в 02:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Интернасьонал — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Интернасьонал и Сан-Паулу начнут матч в 02:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 21.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Интернасьонал» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Интернасьонал — Сан-Паулу.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Петрокуб — Лачи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.84
  • Прогноз на матч Фехервар — Габала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры