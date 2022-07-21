Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 1.63.
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