начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 21.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 1.63.

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