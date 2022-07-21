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    Гальтье анонсировал еще одно приобретение ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что в ближайшее время в клубе ожидается еще одно приобретение.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Клуб ищет "поршня" (фланговый защитник, способный играть по всему флангу), который может быть универсальным. Мы взяли Эрика-Джуниора Дину-Эбимбе, но он не совсем специалист в этой роли. Конечно, я не могу рассказать обо всем, но думаю через несколько дней к нам присоединится еще один игрок», — сказал Гальтье на пресс-конференции после товарищеского матча с «Кавасаки» (2:1).

    Ранее СМИ сообщили об интересе ПСЖ к защитнику «Лейпцига» Норди Мукиеле, контракт которого рассчитан еще на один сезон.

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