Гальтье анонсировал еще одно приобретение ПСЖ

Главный тренер ПСЖзаявил, что в ближайшее время в клубе ожидается еще одно приобретение.

«Клуб ищет "поршня" (фланговый защитник, способный играть по всему флангу), который может быть универсальным. Мы взяли Эрика-Джуниора Дину-Эбимбе, но он не совсем специалист в этой роли. Конечно, я не могу рассказать обо всем, но думаю через несколько дней к нам присоединится еще один игрок», — сказал Гальтье на пресс-конференции после товарищеского матча с «Кавасаки» (2:1).

Ранее СМИ сообщили об интересе ПСЖ к защитнику «Лейпцига» Норди Мукиеле, контракт которого рассчитан еще на один сезон.