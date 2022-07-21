Голы Мане и де Лигта помогли «Баварии» разгромить «Ди-Си Юнайтед»

в товарищеском матче разгромила

Игра прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:2 в пользу клуба Германии.

В составе победителей по голу забили Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Джошуа Зиркзе, Томас Мюллер, а также новички клуба Садио Мане и Маттейс де Лигт. Для них эти мячи стали первым в футболке мюнхенской команды.

У американской команды забивали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ди Си Юнайтед — Бавария 2:6 Голы: 0:1 Садио Мане (пенальти) (5'), 0:2 Марсель Забитцер (12'), 0:3 Серж Гнабри (44'), 0:4 Маттейс де Лигт (47'), 0:5 Джошуа Зиркзее (52'), 1:5 Skage Simonsen Lehland (54'), 2:5 Theodore Ku-DiPietro (83'), 2:6 (90 + 2') Ди Си Юнайтед: Джон Кемпин (Dane Jacomen, 72'), Энди Нахар (Sofiane Djeffal, 46'), Донован Пинс (Антонио Альфаро, 75'), Стив Бирнбом (Майкл Эстрада, 46'), Gaoussou Samake (Theodore Ku-DiPietro, 46'), Моузес Ньеман (Sami Fouad Guediri, 46'), Рассел Кэноуз (Брендан Хайнс-Айк, 46'), Найджел Роберта (Skage Simonsen Lehland, 46'), Джексон Хопкинс (Кристофер Дуркин, 46'), Kimarni Smith (Abdoul Zanne, 46'), Мигель Берри (Крис Одои-Атсем, 46') Бавария: Садио Мане (Джошуа Зиркзее, 46'), Серж Гнабри (Томас Мюллер, 46'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 46'), Gabriel Vidovic (Йозуа Киммих, 46'), Марсель Забитцер (Бенжамен Павар, 46'), Lucas Copado (Paul Wanner, 46'), Альфонсо Дэвис (Райан Гравенберх, 46'), Деотшанкюль Юпамекано (Маттейс де Лигт, 46'), Tanguy Nianzou (Лукас Эрнандес, 46'), Нуссайр Мазрауи (Йосип Штанишич, 46'), Мануэль Нойер (Свен Ульрайх, 46')

Следующим соперником «Баварии» по предсезонной подготовке будет «Манчестер Сити». Игра состоится 24 июля.

В другом контрольном поединке «Арсенал» переиграл «Орландо Сити» со счетом 3:1.

В первом тайме команды обменялись голами. У «канониров» забил Габриэль Мартинелли, а у хозяев — Факундо Торрес. Во второй половине забитыми мячами отметились Эдди Нкетиа и Райсс Нельсон.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Орландо Сити — Арсенал Лондон 1:3 Голы: 0:1 Габриэл Мартинелли (5'), 1:1 Факундо Торрес (29'), 1:2 Эдвард Нкетиа (66'), 1:3 Рейсс Нелсон (80') Орландо Сити: Педро Гальесе, Майкл Халлидей (Руан, 62'), Антонио Карлос, Робин Янссон (Rodrigo Schlegel, 46'), Жоау Моутинью (Кайл Смит, 46'), Cesar Araujo (Жуниор Урсо, 46'), Мишель Бенджи (Moises Tablante, 84'), Андрес Переа, Факундо Торрес (Тешо Акинделе, 62'), Джейк Мулрани (Jack Lynn, 74'), Алешандре Пато (Thomas Williams, 84') Арсенал Лондон: Эдвард Нкетиа (Рейсс Нелсон, 74'), Габриэл Мартинелли (Габриэл Жезус, 46'), Альберт Самби Локонга (Гранит Джака, 60'), Николя Пепе (Букайо Сака, 60'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Мартин Эдегор, 46'), Мохамед Эль-Ненни (Томас Парти, 60'), Нуну Тавареш (Эктор Бельерин, 84'), Роб Холдинг (Габриэл, 46'), Пабло Мари (Вильям Салиба, 59'), Седрик Суареш (Бен Уайт, 46'), Арон Ремсдейл (Мэтт Тёрнер, 46')

В следующем товарищеском матче «Арсенал» сыграет против «Челси». Игра состоится 24 июля.