начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 20.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Викингур» — «ДАК 1904». Коэффициент ставки — 2.62.

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