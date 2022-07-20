Тухель поделился трансферными планами «Челси»

Главный тренер «Челси»высказался относительно работы клуба на летнем трансферном рынке.

«Мы уже отстаем от других клубов, так как они могу подписывать игроков, но мы постараемся сказать свое слово.

Как только санкции будут сняты, нам нужно начать действовать максимально расторопно и грамотно. Впереди еще много работы, но уже можно отметить признаки прогресса», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, «синие» уже подписали Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, приобретение которых обошлось клубу почти в 100 миллионов евро. Однако немецкий тренер хочет продолжить усиление состава.