Тухель поделился трансферными планами «Челси»

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Мы уже отстаем от других клубов, так как они могу подписывать игроков, но мы постараемся сказать свое слово.
Как только санкции будут сняты, нам нужно начать действовать максимально расторопно и грамотно. Впереди еще много работы, но уже можно отметить признаки прогресса», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Напомним, «синие» уже подписали Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, приобретение которых обошлось клубу почти в 100 миллионов евро. Однако немецкий тренер хочет продолжить усиление состава.