Рафинья: Очень доволен своим первым голом за «Барселону»

Нападающий «Барселоны»отреагировал на свой дебютный гол в составе каталонцев.

Футболист забил первый мяч в ворота клуба «Интер Майами» (6:0) в товарищеском матче.

«Очень доволен своим первым голом за "Барселону". Конечно, я хотел бы забить "Реалу", думаю, что мы лучше них», — цитирует Рафинью e360hubs.

Напомним, в Форт-Лодердейле (США) на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

В составе «сине-гранатовых» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из «Лидс Юнайтед», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.