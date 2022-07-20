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    Рафинья: Очень доволен своим первым голом за «Барселону»

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    Нападающий «Барселоны» Рафинья отреагировал на свой дебютный гол в составе каталонцев.

    Рафинья
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    Рафинья

    Футболист забил первый мяч в ворота клуба «Интер Майами» (6:0) в товарищеском матче.

    «Очень доволен своим первым голом за "Барселону". Конечно, я хотел бы забить "Реалу", думаю, что мы лучше них», — цитирует Рафинью e360hubs.

    Напомним, в Форт-Лодердейле (США) на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

    В составе «сине-гранатовых» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из «Лидс Юнайтед», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.

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