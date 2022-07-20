ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеВундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • 15:40
    • Томас Тухель: У нас ушло несколько ведущих игроков, и нам нужно найти им замену
  • 15:30
    • Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге обыграв Марию Карле
  • 15:05
    • Пауло Дибала: Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, сыграли решающую роль
  • 14:40
    • Луис Суарес может перейти в дортмундскую «Боруссию»
  • 14:37
    • Магнус Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим
    Все новости спорта

    Тухель заявил, что Рахим Стерлинг готов дебютировать за «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси
    Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг дебютирует за свою новую команду в предсезонном товарищеском матче с американским клубом «Шарлотт».

    Рахим Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг

    «Стерлинг абсолютно готов к игре. Он выйдет на поле. Я рад этому. Ему не терпится сыграть свой первый матч», — приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля издание The Sun.

    Товарищеский матч между «Шарлотт» и «Челси» состоится в четверг, 21 июля. Игра начнётся в 2:30 мск. Матч пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США).

    Напомним, ранее Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в «Челси». Соглашение 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано на пять лет. За время, проведённое в «Манчестер Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч Лех — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры