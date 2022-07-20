СМИ: Игрока «Крыльев Советов» Пиняева увезли в реанимацию с тренировки

Полузащитникдосрочно закончил тренировку из-за проблем со здоровьем, сообщает «Спорт-Экспресс»

Во время тренировки 17-летний футболист упал на газон, и трава попала ему в легкое.

По данным издания, полузащитнику стало плохо, ему парализовало одну руку. После этого, что Пиняева увезли в реанимацию.

Впрочем, пресс-служба самерцев опровергла это, сделав официальное заявление.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании.

Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — указано в заявлении пресс-службы.

По информации «Чемпионата», у 17-летнего хавбека диагностирован пневмоторакс — обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

В предыдущем сезоне РПЛ Пиняев провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.