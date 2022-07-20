«Тоттенхэм» намерен продать Ло Чельсо

«Тоттенхэм» по-прежнему готов расстаться с полузащитникомв нынешнее трансферное окно, утверждает журналист Николо Скира.

Отмечается, что 26-летним игроком интересуются «Вильярреал» и «Фиорентина», но у клубов нет денег для выкупа трансфера, поэтому они хотят арендовать аргентинца, тогда как «шпоры» настаивают на полноценном выкупе.

Напомним, что в минувшем сезоне Ло Чельсо выступал в аренде за «Вильярреал», в котором провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вместе с «подводниками» он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю».

Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года.