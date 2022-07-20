ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеВундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • 07:00
    • «Барселона» разгромила «Интер Майами» в товарищеском матче
  • 23:52
    • «Барселона» официально объявила о переходе Левандовского
  • 22:41
    • Дубль Сотириу помог «Лудогорцу» обыграть «Шэмрок Роверс» в отборе ЛЧ
  • 22:26
    • «Челси» готовит предложение «Барселоне» по трансферу де Йонга
  • 19:09
    • «Бавария» объявила о подписании Маттейса Де Лигта
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» намерен продать Ло Чельсо

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм
    «Тоттенхэм» по-прежнему готов расстаться с полузащитником Джованни Ло Чельсо в нынешнее трансферное окно, утверждает журналист Николо Скира.

    Джованни Ло Чельсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джованни Ло Чельсо

    Отмечается, что 26-летним игроком интересуются «Вильярреал» и «Фиорентина», но у клубов нет денег для выкупа трансфера, поэтому они хотят арендовать аргентинца, тогда как «шпоры» настаивают на полноценном выкупе.

    Напомним, что в минувшем сезоне Ло Чельсо выступал в аренде за «Вильярреал», в котором провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вместе с «подводниками» он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю».

    Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры