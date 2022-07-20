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    Левандовский: В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский после официальной презентации поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Церемония прошла в Майами, где команда готовится к новому сезону.

    «Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Я буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово.

    Мне, нападающему, всегда хочется забивать голы и помогать команде выигрывать матчи.

    Если я забиваю голы и помогаю команде выигрывать матчи, это лучшее решение. Я очень рад этому новому вызову.

    В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден. Мой менталитет всегда побеждать, забивать голы. Сейчас я в подходящей для этого ситуации», — сказал Левандовский Diario Sport.

    Напомним, что контракт с польским футболистом рассчитан до 2026 года. Сумма отступных в контракте указана в размере 500 млн евро.

    Каталонский клуб заплатит за переход игрока «Баварии» 45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

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