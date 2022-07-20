Левандовский: В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден

Нападающийпосле официальной презентации поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб.

Церемония прошла в Майами, где команда готовится к новому сезону.

«Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Я буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово.

Мне, нападающему, всегда хочется забивать голы и помогать команде выигрывать матчи.

Если я забиваю голы и помогаю команде выигрывать матчи, это лучшее решение. Я очень рад этому новому вызову.

В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден. Мой менталитет всегда побеждать, забивать голы. Сейчас я в подходящей для этого ситуации», — сказал Левандовский Diario Sport.

Напомним, что контракт с польским футболистом рассчитан до 2026 года. Сумма отступных в контракте указана в размере 500 млн евро.

Каталонский клуб заплатит за переход игрока «Баварии» 45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.