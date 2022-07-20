Гвардиола подтвердил переход Зинченко в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити»подтвердил, что украинский полузащитникпродолжит карьеру в лондонском

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Зинченко 30 миллионов фунтов.

«Влияние Зинченко, Жезуса и Стерлинга было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки, но они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" — невероятные клубы, я рад их успеху.

Наша благодарность им за то, как они вели себя на поле и за его пределами. С Алексом все было хорошо, мы смогли нормально попрощаться. С Габриэлом и Рахимом не получилось, но с Алексом мы поужинали и попрощались», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Стерлинг перешел в «Челси», а Жезус стал игроком «Арсенала».