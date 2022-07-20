Фернандеш прокомментировал ситуацию с Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»не знает, собирается лидействительно покинуть клуб летом.

«Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом.

Понятно, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он дал нам дополнительные голы. Но я не имею отношения к ситуации. Решения должны принимать клуб и Роналду.

Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье. Он объяснил мне, что происходит, и на этом все.

Я не хочу в это вмешиваться. Нужно уважать решения каждого человека», — цитирует Фернандеша Daily Mail.