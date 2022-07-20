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    Фернандеш прокомментировал ситуацию с Роналду

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не знает, собирается ли Криштиану Роналду действительно покинуть клуб летом.

    Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш
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    Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш

    «Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом.

    Понятно, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он дал нам дополнительные голы. Но я не имею отношения к ситуации. Решения должны принимать клуб и Роналду.

    Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье. Он объяснил мне, что происходит, и на этом все.

    Я не хочу в это вмешиваться. Нужно уважать решения каждого человека», — цитирует Фернандеша Daily Mail.

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