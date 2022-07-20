Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ботев» — «АПОЭЛ». Коэффициент ставки — 2.30.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «АПОЭЛ»).
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