Жемалетдинов пропустит первую половину сезона

Полузащитник «Локомотива»не поможет команде в первой части чемпионата России. Об этом рассказал директор «железнодорожников» по медицине Хорхе Рентериа.

«Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию [на ахилле] в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше.

Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий», — приводит слова Рентерии «Спорт-Экспресс».