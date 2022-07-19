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    Жемалетдинов пропустит первую половину сезона

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не поможет команде в первой части чемпионата России. Об этом рассказал директор «железнодорожников» по медицине Хорхе Рентериа.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию [на ахилле] в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше.

    Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

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    • Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

    Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий», — приводит слова Рентерии «Спорт-Экспресс».

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