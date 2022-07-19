Тарханов назвал главную проблему «Спартака»

Известный российский тренерподелился мнением о первых матчах

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а перед этим проиграл «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«В Грозном "Спартак" смотрелся лучше, чем в Суперкубке. Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач.

Не забывайте — весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с "Зенитом" не провалились — просто все делали очень медленно.

Мне кажется, главная проблема "Спартака" — опорная зона. Сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями.

Чем быстрее "Спартак" решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».