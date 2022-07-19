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    Салихамиджич: Хотели привезти де Лигта в «Баварию» еще три года назад

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    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

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    «Я очень рад, что де Лигт теперь будет играть за "Баварию".

    Мы хотели привезти Маттейса в Мюнхен еще три года назад. Тогда мы были убеждены в его качествах защитника, а сейчас тем более.

    Благодаря своему профессионализму и прекрасному характеру Маттейс подходит как нашей команде, так и нашим амбициям.

    Он будет играть в "Баварии" важную роль на поле и за его пределами», — цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

    «Бавария» выплатит за де Лигта 67 млн евро за 4 финансовых года. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.

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