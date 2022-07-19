Салихамиджич: Хотели привезти де Лигта в «Баварию» еще три года назад

Спортивный директорпрокомментировал переход защитника

«Я очень рад, что де Лигт теперь будет играть за "Баварию".

Мы хотели привезти Маттейса в Мюнхен еще три года назад. Тогда мы были убеждены в его качествах защитника, а сейчас тем более.

Благодаря своему профессионализму и прекрасному характеру Маттейс подходит как нашей команде, так и нашим амбициям.

Он будет играть в "Баварии" важную роль на поле и за его пределами», — цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

«Бавария» выплатит за де Лигта 67 млн евро за 4 финансовых года. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.