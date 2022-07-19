В 21:45 19.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Линфилд» — «Будё-Глимт». Коэффициент ставки — 2.35 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Будё-Глимт»).

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