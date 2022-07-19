ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де Йонг«Барселона» или «МЮ». Дилемма Френки де Йонга
  • 12:55
    • «Зенит» объявил о переходе бразильского вратаря Ивана
  • 11:24
    • Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры
  • 11:15
    • Левандовски дебютирует за «Барселону» в матче с «Реалом»
  • 06:59
    • ЦСКА согласовал трансфер защитника бразильского клуба
  • 02:02
    • Бельгийки обыграли Италию и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022
    Все новости спорта

    Левандовски дебютирует за «Барселону» в матче с «Реалом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Товарищеские матчи
    Роберт Левандовски впервые сыграет за «Барселону» в выставочном матче против мадридского «Реала».

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    «Барселона» и «Реал» встретятся в рамках предсезонного турне по США. Эль Класико пройдет 24 июля на стадионе в Лас-Вегасе.

    Ранее стало известно, что Левандовски прошел медицинское обследование перед официальным подписанием контракта с «Барселоной». Поляк присоединился к команде в минувшее воскресенье.

  • Левандовский — в «Барселоне»: «Бавария» будет скучать по голам, но не по драме
  • Форвард выиграл с «Баварией» дюжину трофеев, но его расставание с клубом вышло довольно прохладным
  • Вчера

    • 16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. 33-летний форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

    Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года, проведя за клуб 375 матчей и забив 344 мяча. В составе мюнхенского клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карабах одержит домашнюю победу?
  • «Карабах» — «Цюрих». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Пюник» способен на новое чудо?
  • «Пюник» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 3.66
    •
  • В ожидании голевой феерии?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры