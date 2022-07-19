Левандовски дебютирует за «Барселону» в матче с «Реалом»

впервые сыграет зав выставочном матче против мадридского

«Барселона» и «Реал» встретятся в рамках предсезонного турне по США. Эль Класико пройдет 24 июля на стадионе в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что Левандовски прошел медицинское обследование перед официальным подписанием контракта с «Барселоной». Поляк присоединился к команде в минувшее воскресенье.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. 33-летний форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года, проведя за клуб 375 матчей и забив 344 мяча. В составе мюнхенского клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.