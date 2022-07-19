Левандовский успешно прошел медобследование в «Барселоне»

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, чтопрошел медицинское обследование перед официальным подписанием контракта.

Ранее 33-летний поляк присоединился к команде в турне по США.

Напомним, 16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовского. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Левандовский выступал за «Баварию» с 2014 года, проведя за клуб 375 матчей и забив 344 мяча. В составе мюнхенцев он стал восьмикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов.