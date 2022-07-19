Иван Куарезма: Переход в «Зенит» для меня — это серьёзный вызов

Вратарьподелился впечатлениями после перехода изна правах аренды.

Голкипер, который выступал за бразильский клуб с января текущего года, получил в санкт-петербургской команде первый номер.

«Я очень счастлив стать частью "Зенита" — европейского клуба, известного во всём мире. Сделаю всё, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны.

Так что для меня это серьёзный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

"Зенит" — большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион. И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнёров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи.

Чтобы его будущее было ещё ярче прошлого!» — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

Также состав сине-бело-голубых на правах аренды пополнил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан.