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    Иван Куарезма: Переход в «Зенит» для меня — это серьёзный вызов

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    Вратарь Иван Куарезма поделился впечатлениями после перехода в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды.

    Иван Куарезма
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    Иван Куарезма

    Голкипер, который выступал за бразильский клуб с января текущего года, получил в санкт-петербургской команде первый номер.

    «Я очень счастлив стать частью "Зенита" — европейского клуба, известного во всём мире. Сделаю всё, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

    Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны.

    Так что для меня это серьёзный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

    "Зенит" — большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион. И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнёров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи.

    Чтобы его будущее было ещё ярче прошлого!» — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

    Также состав сине-бело-голубых на правах аренды пополнил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан.

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