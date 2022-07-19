«Зенит» объявил о переходе бразильского вратаря Ивана

«Зенит» сообщил о переходе бразильского вратаря Ивана Куарезмы.

«Футбольные клубы "Зенит" и "Коринтианс" заключили соглашение об аренде бразильского вратаря на один год с правом выкупа», — говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба.

Иван будет выступать за «Зенит» под первым номером. В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк.

25-летний голкипер уже провел первую тренировку в составе «Зенита».

Напомним, вскоре к «Зениту» присоединится полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан, который тоже будет играть за питерскую команду на правах аренды.