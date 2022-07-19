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    Филимонов: «Спартаку» давно пора перестать делать ставку на иностранных тренеров

    Футбол Спартак
    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что иностранные тренеры тормозят развитие российского футбола.

    Александр Филимонов
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    Александр Филимонов

    «Спартаку давно пора перестать делать ставку на иностранные кадры. Сейчас сама ситуация в российском спорте говорит о том, что нужно делать ставку на российских специалистов.

    Я недавно в библиотеке у отца увидел книгу Бориса Аркадьева — человека, основавшего советскую тренерскую школу. Считаю, это именно то, что нам сейчас нужно — своя тренерская школа! Школа, из которой выходили Лобановский, Бесков, Маслов, Качалин.

    Мы потеряли тренерскую мысль — по большому счету копируем других. А каждая новая копия всегда хуже оригинала.

    Когда мои партнеры говорят: "Ну что ты опять возвращаешься в старое?" — я говорю: я никуда не возвращаюсь. Просто хочу, чтобы мы развивали наш футбол на своей мысли и своем понимании.

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    • Копирование — рецепт, который не работает. Был период, когда у нас не было легионеров, а команды все равно успешно выступали в Европе: тот же "Спартак" в 1990-е или киевское "Динамо" в 1970-е, 1980-е. У "Спартака" в один сезон вообще было 6 побед в 6 матчах Лиги чемпионов. Без единого легионера. И с нашим, русским тренером Романцевым», — приводит слова Филимонова Sport24.

    Напомним, перед началом сезона новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

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