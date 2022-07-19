Фернандес о переходе в «Динамо»: Никогда не думал, что так быстро окажусь в Европе

Роберто Фернандес Фото: d10.ultimahora.com
«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим, я благодарю "Гуарани", который дал мне все», — сказал 22-летний футболист, слова которого приводит d10.ultimahora.
Фернандес должен стать заменой Фабиану Бальбуэне, приостановившему контракт с «Динамо» до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 1,3 миллиона евро. В этом сезоне он провел за «Гуарани» 20 матчей и забил один мяч.
Напомним, сообщалось, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Фейенорд».